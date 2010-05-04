Журналисты сожгли цензуру и получили премии за смелость и профессионализм

ДУШАНБЕ, 3 МАЯ

Церемония награждения лауреатов премии за журналистскую смелость и профессионализм, учрежденных ассоциацией Медиа Альянс Таджикистана, состоялась в понедельник в Душанбе.

Главной премии им. М. Мухаббатшоева «За смелость в журналистике» по итогам сезона май 2009 года – май 2010 года удостоен независимый журналист, автор серии публикаций в местной прессе (был опубликован в газетах «Фараж», «Нигох», «Пайкон», «Озодагон») Абдукаюми Каюмзод. Поощрительные премии за журналистскую смелость были присуждены журналисту газеты «Нигох» Абдуазими Абдуваххоб и главному редактору газеты «Боргохи сухан» (экс-журналисту газеты «СССР») Сафвату Бурхонову.

В этот же день были названы лауреаты национальной премии за журналистский профессионализм в четырех номинациях. В номинации ТВ предпочтение было дано журналисту государственного ТВ «Сафина» (программа «Шакл») Орзу Исоев. В сфере радио была присуждена коллективная премия – всему журналистскому коллективу независимого радио «Имруз», а в сфере печатных СМИ – журналисту газет «Фараж» и «Дайджекст-пресс» Нурали Давлату. В номинации «Информагенства — Новостные сайты» премия присуждена корреспонденту агентства «Азия-плюс» Пайраву Чоршанбиеву.

Всем лауреатам были вручены дипломы Медиа Альянса и ценные подарки.

В этот же день в зале газетно-журнального комплекса были вручены иные награды. В частности Медиа Альянс (МАТ) вручил анти-премию «Самое закрытое ведомство», которая адресована министерству образования страны.

Из-за отсутствия представителей этого ведомства в зале премию принял генсек МАТ Зафар Абдуллаев, выступивший в роли «адвоката» Минобразования.

«В защиту своих подопечных, я могу сказать, что число назвавших именно это ведомство было чуть боле, чем других, а в целом очень многие руководители СМИ отказались выявлять такое ведомство или сочли, что проблем с доступом к информации у них нет, — сказал при получении анти-премии Абдуллаев. – В сфере образования идут кое-какие реформы, обещаем, что мы исправимся, в частности согласно указу президента каждую субботы наравне с другими министерствами наш министр готов принимать граждан и журналистов. Уверены – эта премия станет переходной и в следующем году, она уже достанется иному ведомству».

Антипремия представлена символическим «газетным ключом», который означает необходимость быть более открытым перед медиа-сообществом страны.

В рамках акции еженедельник «Фараж» вручил свои премии победителям их конкурса на лучшую публикацию о ходе строительства Рогунской ГЭС, объявленный в первых числах января этого года.

Первое место за аналитическую статью и премию в 1000 сомони получил журналист, помощник ректора Инститцта физкультуры Мирзосафар Шамсуддинов. Вторе место не было присуждено никому из-за отсутствия конкурсных материалов, а трете место (за лучшее стихотворение) было присуждено преподавателю Таджикского национального университета Мирзохусайни Бадалипур.

Перед церемонией вручения премии, Медиа Альянсом была проведена акция в поддержку свободы слова на открытом воздухе. Юные журналисты, проходящие обучение в СМИ Медиа Альянса, разыграли тематические сценки, обозначающие такие проблемы, как необходимость нового закона о СМИ, проблема доступа к информации, борьба коррупцией и необходимость корпоративной солидарности в вопросах демократических реформ.

Здесь же было осуществлено символическое действие протеста против существующих барьеров для работы свободных независимых СМИ, посредством публичного сжигания листов с эмблемами цензуры, прессинга, судебных исков и др.

В акции приняли участие, как действующие журналисты СМИ страны, так и представители преподавательского состава журналистских факультетов, международных организаций и др., всего порядка 100 человек. Видео запись акции, а также церемонии награждения лауреатов национальных журналистских премий будет продемонстрирована по независимым телеканалам «СМТ» (Душанбе), ТВ «Регар» (Турсунзаде) и НТРК-5 (Курган-Тюбе) 4-5 мая.

«Мы намерены сделать эти премии и такие акции ежегодными и привлекать больше людей, чтобы довести до осознания общества и властей важность и жизненную необходимость свободы слова для демократического развития страны, — заявил генсек МАТ Зафар Абдуллоев. – Мы уверены, что объединившись для достижения общих целей, журналистское сообщество способно стать еще одной ветвью власти в стране и своей профессиональной деятельностью дать дополнительный толчок для реформ в Таджикистане».

Официальными партнерами акции в поддержку свободы слова выступили: авиакомпания «Сомон Эйр», ОАО «Агроинвестбонк», оператор мобильной связи Tcell (ЗАО «Индиго-Таджикистан») и ОАО «Точиксодиротбонк».