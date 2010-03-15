Медиа Альянс проводит медиа-измерение по воздействию кризиса на СМИ

Душанбе, 16 марта 2010 год. Ассоциация Медиа Альянс Таджикистана начал онлайн исследование среди представителей медиа-сообщества страны на предмет выявления масштабов влияния глобального финансового кризисов на состояние СМИ и их потребностей во внешней помощи.

Исследование представляет собой специально разработанный опросник с 10 вопросами, которые включают в себя как идентификационные вопросы (опрос будет именным) – ФИО, место работы, вид СМИ, так и непосредственно опрос того, как глобальный кризис сказался на доходах СМИ или отдельных журналистов, какие проблемы они считают первостепенными, какая статья доходов у них пострадала больше всего и какой вид помощи они ожидают получить.

Результаты данного исследования, которое будет проведено на русском и таджикском языках (таджикская версия будет доступна на сайте с 18 марта) в течение одного месяца, буду проанализированы, обобщены и выведены в виде отчета с соответствующей презентацией всем участникам анкетирования, заинтересованным экспертам и организациям, донорам и Правительству.

Данное исследование, по мнению организаторов, позволит понять реальные проблемы СМИ, возникшие в связи с кризисом и их реальные потребности, решение которых они бы хотели видеть в соответствующих антикризисных проектах.

Это первое исследование, инициируемое МАТ. Ассоциация теперь намерена каждый месяц проводить исследования в области медиа, что позволит создать научно-практическую основу для реформ и сотрудничества в этой области.

Ознакомиться с проектом и принять участие в опросе могут любые журналисты, сотрудники издательств или руководители СМИ всех форм собственности на сайте МАТ в новом разделе «Исследования». Кликнете здесь.

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