Зафар Абдуллаев: «Правительство, которое не видит и не слышит наших проблем, не заслуживает нашего доверия»

Ассоциация Медиа Альянс Таджикистана провела пресс-конференцию, посвященную Дню таджикской печати, в ходе которой были сделаны краткие выступления лидеров МАТ, а также проведена церемония вручения ежегодных премий СМИ.

Как заявил в своем выступлении генсек Медиа Альянса Зафар Абдуллаев, прошло более года после наступления глобального кризиса в Таджикистане, в результате чего многие независимые СМИ оказались в трудном финансово-экономическом положении.

«В частности сразу несколько электронных СМИ – ТВ «Регар», ТВ «СМТ», радио «Ватан» подвергались отключению электроэнергии из-за неспособности своевременно оплатить счета по коммунальным услугам в Газетно-журнальном комплексе, — отметил Абдуллаев. – Газета «Факты и комментарии» дважды в начале 2009 года (январь-апрель) и в начале 2010 года была вынуждена приостановить свою деятельность из-за отсутствия достаточных источников доходов и падения объема рекламных средств. Свое существование также прекратила газета «Гол», которая стала приложением газеты «Фараж» и газета «Бозоргон» (проект газеты «Миллат»)».

Он выразил свое разочарование пассивностью правительства страны, которое не сделало за последний год ни одного шага для разрешения проблем СМИ, хотя прекрасно понимает, в какой ситуации находятся многие из них.

«Мы уже более года находимся в серьезном кризисе, но за все это время ни разу не увидели стремления правительства принять хоть какие-то антикризисные меры, — заявил Абдуллаев. – Они могут делать вид, что не читают наших статей о кризисе, наши обращения, но, в конце концов, мы прямо говорили об этом на встрече с президентом. Мое личное мнение – такое правительство больше не заслуживает доверия независимых СМИ».

Генсек МАТ отметил, что в основном пострадали СМИ, входящие в Медиа Альянс, что скорее всего не является случайностью.

«Большинство наших членов – СМИ придерживаются независимой, свободной и смелой информационной политики, которая не нравится многим государственным и крупным коммерческим структурам, которые фактически ввели экономическую блокаду, ограничивая или закрывая доступ СМИ Альянса к рекламному рынку, — считает Абдуллаев. – У нас также вызывает озабоченность позиция международных донорских организаций, чья миссия подразумевает поддержку СМИ, однако которые не предпринимают никаких действий для оказания антикризисной помощи. Информационные объявления донорских организаций играют большую роль на рынке рекламы и СМИ, однако, это инструмент никак не используется и здесь, к сожалению, наблюдаются местнические, групповые интересы и коррупционные моменты».

Учитывая сложившуюся ситуацию Медиа Альянс Таджикистана предлагает Правительству Таджикистана и донорскому сообществу предложения по поддержке Стратегии антикризисных мер, которые бы помогли независимым СМИ выжить в нынешних нелегких условиях.

В числе предложений правительству:

1. а) Открытие кредитной линии по выдаче льготных беспроцентных кредитов (от 100 тыс. сомони) для СМИ сроком на период 2010-2011 годы или б) Реализация программы госзакупки рекламы и информационных услуг в независимых СМИ для социальных нужд (социальная реклама) – 10-20 тыс. сомони на одно СМИ на 2010-2011 годы;

2. Освобождение СМИ от арендной платы, при использовании госсобственности для нужд редакции на период 2010-2011 годы;

3. Создание специального долгосрочного Национального Фонда поддержки СМИ с привлечением донорских инвестиций крупных государственно-коммерческих и частных компаний страны.

В ходе пресс-конференции также была проведена церемония награждения спецпремиями Медиа Альянса в трех номинациях.

Премия «За лучшую защиту национальных интересов» решением правления МАТ присуждена редакции газеты «Озодагон». Премия «За лучшее выживание в условиях рынка» присуждена ТВ «Симои мустакили Точикистон».

Номинация «За лучшую защиту прав журналистов» (для медиа-объединений) решением правления никому присуждена не была, так как, по их решению, ни одна ассоциация страны не продемонстрировала достаточных действий в этом направлении.

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