Медиа Альянс проведет пресс-конференцию по вопросам кризиса и нынешнего состояния СМИ в стране

Медиа Альянс Таджикистана проведет пресс-конференцию для СМИ и представителей донорских организаций ко Дню печати Таджикистана.

Пресс-конференция состоится 9 марта во вторник в 14.00 в малом конференц-зале Газетно-журнального комплекса (ГЖК) по адресу: г. Душанбе, пр. С. Шерози, 16, 3 этаж.

На конференции, тема которой: «Проблемы независимых СМИ в условиях кризиса и варианты возможной антикризисной поддержки со стороны донорских организаций и Правительства», с краткими докладами выступят генсек ассоциации Зафар Абдуллаев и директор Центра журналистских расследований Хуршед Атовуллоев.

На встречу приглашены представители 15 донорских организаций, работающих со СМИ, представители 20 независимых и государственных СМИ.

В ходе встречи также будет проведена краткая церемония вручения ежегодных премий Медиа Альянса для таджикской прессы: «Лучшая защита национальных интересов», «Лучший пример выживания в рыночных условиях» (обе — для независимых СМИ), «Лучшая защита прав журналистов» (для медиа-объединений).

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