Стратегия антикризисной поддержки СМИ Таджикистана в 2009-2010 г.г.

План стратегии возможной поддержки медиаиндустрии в период кризиса со стороны государства и донорских организаций, озвученный в докладе генсека ассоциации Медиа Альянс Таджикистана в ходе круглого стола, состоявшемся в начале июля 2009 года в Союзе журналистов страны с участием 40 руководителей газет, ТВ и радио, издательств, представителей органов госвласти и донорских организаций по вопросу созданий антикризисной программы для СМИ.

Глобальный экономический кризис в значительной степени отразился на финансовых показателях частных средств массовой информации в мире, о чем свидетельствуют данные исследований в США, Европе, России и других странах.

Там наблюдается почти 30-процентное сокращение числа СМИ на рынке, такой же показатель сокращения занятости в отрасли, и имеет место массовое банкротство частных СМИ с переходом их от одних владельцев к другим. Отмечается, что в значительной степени кризис нанес ущерб деловым СМИ и сетевым (Интернет) ресурсам.

Таджикистан также подвергся негативному воздействию мирового кризиса, и отечественные СМИ указывают на ухудшение своего положения и необходимость поддержки со стороны государства и доноров.

ГРУППЫ ПРОБЛЕМ

Чтобы решить, как и к кому медиа-сообщество должно обратиться за поддержкой и в каком виде получить поддержку, необходимо определить основные уязвимые места, так сказать «точки кризиса».

Попробую сделать это сам на основании той информации, что была получена от моих коллег и по собственному опыту управления информационным агентством и газетой. Скорее всего, эти данные будут неполными, и окончательно группы проблем должны быть определены после полноценного сбора информации от всех представителей СМИ.

Проблемы можно подразделить на общие, присущие всей отрасли и специализированные, присущие тем или иным группам СМИ.

К общим проблемам, стоит отнести:

1) тяжесть налогового бремени

2) рост тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию

3) рост стоимости расходных материалов из-за падения курса сомони и инфляции

4) снижение покупательской способности аудитории

5) сокращение объемов рынка рекламы

1. По вопросу налогов стоит отметить, что несколько лет назад руководители печатных СМИ обращались за поддержкой к главе государства и нашли его понимание, после чего был снят НДС на реализацию печатной продукции.

В настоящее время СМИ жалуются на НДС на рекламу, НДС на издательскую деятельность (на печать газет), налог с оборота, налог на содержание дорог (2% с расхода).

Если персонифицировать проблему налогов, то мы увидим, что она касается в основном крупных медиа-групп или СМИ, которые в силу больших оборотов средств являются плательщиками НДС.

Располагая большим количеством рекламы, чем иные СМИ, они заинтересованы в первую очередь в отмене НДС на размещение рекламы.

В тоже время иным редакциям, использующим упрощенную системе налогообложения и не имеющих достаточных объемов рекламы, отмена НДС на рекламу ничего полезного в плане поддержки не дает.

Отдельный вопрос типографий, снятие НДС на деятельность которых позволило бы не только им, но в конечном итоге и печатающим у них газетам, сохранять до 20% доходов. И этот момент, на мой взгляд, нужно запомнить для дальнейших предложений.

Если НДС не представляет интереса малым СМИ, то, что может быть интересным им? Судя по той информации, что высказывается их руководителями, они совсем не против получения государственной финансовой поддержки в виде правительственных грантов или госзаказа.

Эти СМИ также ожидают достижения истинно рыночных механизмов работы на рынке рекламы, а также справедливого отношения донорского сообщества в плане подачи коммерческих объявлений и грантов.

2. В компоненте «коммунальные услуги» больше ожиданий, скорее всего, у электронных СМИ, так как их круглосуточный формат работы и большая мощность передающих устройств, обуславливает большое потребление электроэнергии.

Мы уже являлись свидетелем того, как телестанция имела коммунальную задолженность перед арендодателем и ее обесточивали за это. Насколько я знаю, эта проблема является для ТВ и радио более актуальной, чем для печатных СМИ.

То же самое относится к типографиям, технологический процесс которых требует больших мощностей энергии и воды.

Как результат, они хотели бы добиться либо льготных или нулевых тарифов по основным коммунальным услугам, либо какую-то их компенсацию со стороны государства.

3. Из-за регулярного падения курса сомони и инфляции, регулярно растет стоимость расходных материалов, а также услуг, получаемых СМИ для своей деятельности. Эта проблема, больше касается печатных СМИ, у которых большую роль играют расходы на бумагу и фотопластины.

В этом вопросе трудно сказать, что с этим может сделать государство, так как проблема носит общий для экономики страны характер. Вероятно, речь должна идти о том, что типографиям страны должно быть оказано содействие для периодических закупок больших партий расходных материалов и создания их резерва на складах.

5. Еще одну из больших опасностей для печатных СМИ представляет снижение покупательской способности населения, что сказывается на падении тиражей. Очевидно, что интересность содержания таджикских газет за последние годы выросла, особенно в 2009 году после принятия президентского указа №622, однако значительного увеличения читательского спроса, роста тиражей газет не наблюдается, а в отдельных случаях наоборот заметен спад.

Думаю, снижение доходов у населения в связи с кризисом играет свою роль, как и в целом, снижение позитивных настроений в обществе, что всегда присуще кризисам. Очевидно, что решение этой проблемы вне рамок возможностей нашего правительства или доноров, и это нужно просто учитывать как еще один негативный фактор при принятии антикризисных мер.

6. И, наконец, снижение объемов рынка рекламы. Как я уже отмечал, касаясь вопросов налога, реклама имеется не у всех СМИ, а сфере печатных СМИ, более того, — у незначительной части, поэтому говорить, что сокращение рынка рекламы вводит нас в состояние кризиса, было бы не совсем верно.

Для электронных СМИ — это действительно актуально, потому что реклама для них — основной источник дохода.

Вторая сторона данной проблемы, это то, что до сих пор нет четких данных по количеству и условиям размещений рекламы и пиар публикаций в наших СМИ, в результате чего оценить степень падения объемов рекламы.

К примеру, визуальное исследование двух наиболее насыщенных рекламой газет страны до конца 2008 года и на сегодняшний день позволяет прийти к выводу, что объемы размещаемой рекламы и частных объявлений не снизился.

На мой взгляд, обсуждение состояния рынка рекламы нужно оставить для обсуждения на отдельных встречах, в том числе с участием широкого круга представителей донорских организаций и крупных рекламодателей, потому что во многом именно несправедливое и нерыночное распределение рекламы, а также грантов для СМИ в Таджикистане держит отрасль в кризисе и не позволяет развиваться.

В качестве небольшого отступления я бы хотел отметить, что наиболее тяжелом состоянии сегодня находятся информационные агентства, которые по своей затратности сравнимы с крупной редакцией газеты, а по доходности — просто нищие.

Рынок потребителей новостной продукции крайне мал, а в регионах он вообще практически отсутствует. Как рекламный носитель Интернет-сайты еще не достигли необходимого уровня привлекательности.

Более того, все кто имеет Интернет-сайты знает, что это часть сидит на дотациях иных видов бизнеса и изначально убыточны в Таджикистане. В то время именно зона Интернет является наиболее уязвимой с точки зрения защиты национального информационного пространства и требует повышенного внимания правительства.

Также хотелось бы отметить, что ранее оказанные президентом льготы для СМИ, ни коим образом не коснулись информагентств и про них всегда все забывают.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

В качестве антикризисных мер правительства Таджикистана медиа-сообщество могло бы просить главу государства принятия специальных налоговых льгот для СМИ и типографий, создание программы выдачи правительственных грантов газетам и электронным СМИ, фиксирование ставок тарифов на коммунальные услуги и т.п..

Но, на мой взгляд, это может быть не принято из-за ущемления интересов государственных ведомств, которые также имеют определенные обязательства перед правительством, а также по причине нежелания правительства создавать прецеденты на фоне других страдающих от кризиса отраслей или общественных групп.

То же снижение НДС на рекламу, иных налогов, нарвется на мощное сопротивление Налогового комитета, который и так не справляется с поставленными планами, и уже практически перешел на авансовую систему сбора налогов.

Возможно, совокупные объемы налоговых отчислений всех СМИ Таджикистана не очень велики в общем объеме сборов, но с психологической точки зрения — это имеет большой влияние на налоговое ведомство, и, очевидно, оно будет против.

Вторым моментом является то, что в ходе своего послания президент страны уже обозначил ряд налоговых послаблений в целом для экономики — снижение ставки НДС и налога на прибыль. В этих условиях просьба о дополнительных налоговых льготах значительно теряет в силе.

Также хочу напомнить, что налоговые льготы неактуальны для малых СМИ, которые проходят по «упрощенке».

Что касается правительственных грантов, просить о них в условиях когда бюджет страны подвергается секвестированию и приоритетными целями расходов является социальная сфера, малоперспективно.

В этой связи предлагаю рассмотреть возможность предложения правительству неких компромиссных вариантов, когда и со стороны государства нет прямых бюджетных потерь, и СМИ сможет получить реальную поддержку.

Вариант 1. Содействие частным СМИ в налаживании малого бизнеса или расширении оборотов существующего бизнеса.

Если СМИ не в состоянии найти достаточно средств с прямой деятельности, можно им помочь зарабатывать на другом, а прибыль пускать на работу СМИ. Общение с многими учредителями и руководителями СМИ показало, что ряд СМИ уже имеют собственные небольшие непрофильные бизнесы или имеют планы по открытию таковых.

В большинстве случаев для их становления и успешности не хватает оборотных средств. Почему бы государству не помочь этим?

Первое предложение, если оно найдет одобрение СМИ, это просить получения для негосударственных СМИ беспроцентных возвратных ссуд или кредитов под залог в размере порядка 20-30 тыс. долларов США в год.

Деньги могут быть выданы через государственные или коммерческие банки для которых Национальный банк в рамках специальной программы может открыть кредитную линию объемом 500-600 тыс. долларов.

Вариант 2. Программа спецмер по поддержания печати и электронных СМИ.

Учитывая, что типографии испытывают давление цен на расходные материалы и НДС, что переносится на газеты, есть предложение просить правительство ввести зачет по всем видам налогов для типографий, печатающих газеты.

Речь идет о негосударственной прессе, зарегистрированной и издающейся на 1 июля 2009 года. То есть если исходить из принципов демократии и свободы слова, когда общество заинтересовано в наличии разного числа газет, необходимо установить некий стандарт минимальной нормы тиража газеты, необходимой для поддержания плюрализма мнений. Скажем 3 тысячи экземпляров.

Стоимость печати этого количества газет один раз в неделю с учетом расходов на печать и бумагу государство принимает на себя, компенсируя типографиям эти расходы в виде зачетов налогов на эту сумму.

Таким образом, если типография «А» еженедельно печатает 20 изданий, то стоимость печати 60 тыс. экземпляров газет в неделю идет ей в зачет по налогам перед бюджетом.

В таком случае мы получаем эквивалент компенсации НДС и других налогов для издательств, это приводит к снижению цен на их услуги для газет, в свою очередь это частично освобождает газеты от расходов на печать, улучшая их финансовые позиции в условиях кризиса. Само государство физически средств не тратит.

Принимая во внимание, что речь идет о совокупных ежегодных суммах не более 100-150 тыс. долларов, это вполне приемлемый вариант для правительства.

В рамках этого антикризисного пакета требуются отдельные спецмеры для электронных СМИ и информагентств. Здесь, скорее всего, уместно предложить им снятие какого-то фиксированного объема расходов по потребляемым коммунальным услугам и электроэнергии в виде зачета уплаты налогов для их арендодателей на эту сумму.

Вариант 3. Государственные закупки рекламной площади и эфирного времени.

Альтернативой правительственным грантам могли бы стать госзакупки правительством рекламной площади и эфирного времени по определенной квоте.

Допустим, правительство принимает решение о покупке 1000 кв. см газетной площади в каждой из негосударственных газет раз в неделю по цене 0,50 сомони, а также эфирного времени на ТВ и радио на сумму 1000 сомони в неделю и места на сайтах информагентств из расчета 300 сомони в неделю.

Данное место или время используется властями для осуществления необходимой для государственных нужд социальной рекламы в виде пропаганды использования энергосберегающих технологий, здорового образа жизни (СПИД, иммунизации детей и т.п.), призывы к благоустройству городов, суть экономических реформ, правила участия в выборах и прочее.

Оплата данных кампаний может быть возложена на соответствующие государственные учреждения, которые будут их реализовывать совместно со СМИ. Другой вариант – ставить зачет по налогам для СМИ на указанную сумму госзакупок. Данная мера привлекательна тем, что выгоды получают все стороны и стимулируется рынок рекламы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ДЛЯ ДОНОРОВ

Донорские организации также могли бы принять участие в поддержке частных СМИ Таджикистана, причем не столько на грантовой основе, сколько посредством равномерного распределения и расширения своих коммерческих объявлений, которые по своим объемам равны грантам.

Вариант 1. Создание специального банка рекламы донорских организаций.

Для справедливого распределения объявлений международных организаций и иностранных посольств, а также различных совместных проектов правительства и доноров, предлагаю рассмотреть возможность создания специального банка объявлений.

Суть идеи схожа с госзакупками, осуществляемыми правительством. Необходимо избрание одной или группы влиятельных международных организаций, которые бы взяли на себя роль имплементатора данного проекта.

Организатор совместно со СМИ обращаются ко всем дипломатическим структурам и их проектам в Таджикистане с призывом помочь созданию банка помощи СМИ.

Создается общий счет проекта, в рамках которого в виде некой нормы отчисления, скажем 1000 долларов в месяц, участвующие организации на постоянной основе перечисляют свой взнос на этот счет и взамен имеют возможность размещения своей информации определенного установленного размера (объема) во всех участвующих в программе независимых СМИ страны.

Данный проект возможен при участии большого количества доноров и предполагает инициативу по расширению существующих рекламных и пиар-бюджетов донорских организаций.

Вариант 2. Закупка продукции СМИ для нужд общественности Таджикистана.

Учитывая, что миссия большинства международных структур в РТ подразумевает деятельность, направленную на развитие потенциала населения страны, улучшения его благосостояния и прочего, есть смысл рассмотреть донорам вариант прямой поддержки негосударственных СМИ в целях поддержания свободы слова.

Речь идет о создании специального пула донорских организаций, имеющих программы в области развития медиа для организации плановых закупок продукции СМИ.

В частности, речь может идти о еженедельных закупках по 2000 экз. при цене в 0,50 сомони каждой из участвующих в программе газет с последующим их бесплатным распространением в отдаленных и горных местностях Таджикистана или для специальных категорий населения, а также финансирования на аналогичную сумму специальных теле и радио передач на социальные или специализированные темы.

Примерная стоимость вопроса – 100-150 тыс. долларов в год, что по силе группе таких донорских организаций, как ПРООН, ОБСЕ, ЮСАИД, Фонд Сороса и другие.

Вариант 3. Создание программы индивидуальных грантов для журналистов

Одной из больших проблем СМИ является недостаток средств для достойной оплаты труда собственных журналистов или нанимаемых извне независимых авторов.

В этой связи хочется отметить высокую эффективность так называемых индивидуальных грантов для журналистов, результаты работы которых на бесплатной основе публикуется или размещается в негосударственных СМИ. Такая практика в ограниченных масштабах имела место и показала высокую результативность.

В этой связи одним из вариантов антикризисных мер могло бы быть создание специального Фонда поддержки журналистов одним или группой доноров с привлечением средств большинства международных организаций с последующим присуждением индивидуальных грантов.

Гранты можно было бы выдавать по принципу квоты из расчета 3 (три) гранта на каждую участвующую редакцию СМИ под целевую деятельность журналиста (публикации на определенную тему или на определенный вид работ) размером 200-300 долларов в месяц при согласовании кандидатур с редакциями. Срок программы – два года.

Генеральный секретарь Медиа Альянса Зафар Абдуллаев