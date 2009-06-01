По поводу информационного конфликта СМИ: «Нигох» vs. «Озодагон»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Медиа Альянса Таджикистана в связи с обострением конфронтации

между независимыми изданиями «Нигох» и «Озодагон»

г. Душанбе, 1 июня 2009 года

Ассоциация Медиа Альянс Таджикистана выражает серьезную озабоченность в связи с появившейся конфронтацией в отношениях между редакциями двух известных независимых печатных изданий страны — «Нигох» и «Озодагон».

Анализ последних публикаций в данных СМИ с наличием обвинений в адрес друг друга отражает высокий конфликтный потенциал, имеющийся между сторонами, который грозит перерасти в затяжную и резонансную «информационную войну».

Как известно, медиа-сообщество страны в последние годы предпринимало и предпринимает немало усилий по консолидации журналистов и созданию основ солидарности, и такие прецеденты сводят на нет результаты этой работы.

Мы убеждены, что любого рода конфликты и трения, возникающие внутри медиа-сообщества, особенно те, что касаются вопросов журналистского профессионализма или стратегии работы на рынке, наносят серьезный урон нашей солидарности и как следствие — общему делу по упрочнению демократии в стране и развитию уровня свободы слова.

Обмен информационными выпадами с обоих сторон вызывает естественную напряженность у представителей всех независимых СМИ страны и опасение, что эти наши слабости могут быть использованы третьими силами.

Медиа Альянс особенно настораживает тот факт, что формальным поводом для обострения противоречий между «Нигох» и «Озодагон» послужили публикации, отражающие политические и экономические интересы отдельных бизнес-структур и политиков. На наш взгляд, это отражается на статусе всех СМИ, как независимого института общественного контроля за деятельностью власти и рейтинге доверия общественности к отрасли.

Поэтому мы искренне заинтересованы в скорейшем прекращении взаимных выпадов и упреков сторон и началу их переговоров для поиска компромисса и примирения во имя дальнейшего развития свободы слова и демократии в стране.

Учитывая, что сегодня по различным причинам на рынке СМИ Таджикистана отсутствуют какие-либо авторитетные объединения или лица, форматы и стандарты, которые были бы способны оперативно и объективно разрешать такие ситуации, мы призываем медиа-сообщество воздержаться от прямых публичных оценок действий какой-либо из сторон во избежание дальнейшей эскалации информационного конфликта и расширения числа его участников.

Медиа Альянс Таджикистана призывает руководителей газет «Нигох» и «Озодагон», а также любых иных СМИ, не забывать о своих деловых качествах и высокой ответственности перед общественностью Таджикистана, не позволяя профессиональным спорам и собственным интересам переходить за рамки внутрикорпоративных дебатов, общепризнанных этических норм и законодательства Республики Таджикистан.

Мы призываем всех заинтересованных представителей медиа-сообщества страны выступить посредниками для прекращения той бессмысленной риторики, которая раздается на страницах «Нигох» и «Озодагон», и в свою очередь выражаем готовность в организации в ближайшие дни встречи в узком или расширенном формате по желанию сторон с целью достижения согласия между ними.

Генсек Медиа Альянса Абдуллаев З. Х.

Наблюдательный совет Медиа Альянса

ИЗЊОРОТИ

Медиа Алянси Тољикистон дар робита ба шиддат гирифтани бархўрд

миёни нашрияњоимустаќили «Нигоњ» ва «Озодагон»

1 июни 2009 сол шањри Душанбе

Ассотсиатсияи Медиа Алянси Тољикистон изтироби љиддии хешро нисбати шиддати бархўрд миёни ду нашрияи шинохташудаи кишвар – «Нигоњ» ва «Озодагон» изњор менамояд: тањлили охирин маводњое, ки дар сањифањои ин ду нашрия чоп шудаанд, омехта бо айбу тањќир нисбат ба њамдигар мебошанд. Акнун шиддати бархўрд афзуда, ба тањдиду «љанги иттилоотї»-и тўлонї ва вокуниш нишон додани онњоро дар пай дорад.

Чунон ки маълум аст, иттињодњои касбии журналистони кишвар солњои охир барои замина гузоштан ба њамраъйи ва муттањид намудани њамкасбон кўшиши зиёд ба харљ додаст ва медињад. Бо дарназардошти корњои анљомшуда чунин њолатњоро ѓайримусбї арзёбї менамоянд.

Мо бовар дорем, ки њар гуна фишору низоъе, ки дар дохили созмонњои журналистї, алалхусус онњое, ки вобаста бо касбияти журналист ва стратегияи кор дар замони иќтисоди бозорї ба миён меоянд, на танњо ба њамраъйии мо, балки ба ањдофи мо, ки пойдории демократия дар мамлакат ва рушди озодии сухан мебошад, зарари љиддї мерасонад.

Табодули њамлањои иттилоотї аз њарду тараф боиси шиддати воќеї дар байни тамоми намояндагони ВАО – и љумњурї гашта, тањдиди истифодаи заъифи мо аз љониби ќувваи сеюм ба вуљуд меояд.

Медиа-Алянс аз он нигарон аст, ки шиддат гирифтани вазъият дар байни њафтаномањои «Нигоњ» ва «Озодагон» зоњиран ба чопи як ќатор маводњои характери сиёсї ва иќтисодї доштаи бизнес – сохторњо ва сиёсатмадорони алоњида иртибот дорад. Ба назари мо, ин ба маќоми тамоми воситањои ахбори омма, њамчун институти мустаќили назорати љамъиятї, ки фаъолияти њокимиятро зери контрол дораду ва эътимоди љамъият ба он таъсир мерасонад.

Барои њамин мо сидќан љонибдори њарчї тезтар хотима ёфтани тањќиру њамлањои тарафњо буда, љонибдори оѓоз шудани гуфтушунид ба хотири пайдо кардани роњњои оштиву созиш ба маќсади рушди ояндаи демократия ва озодии сухан дар кишвар њастем.

Бо назардошти он, ки айни замон дар бозори ВАО – и Тољикистон бо сабабњои гуногун иттињодияњо ё шахсони эътиборнок, форматњо ва стандартњое, ки тавонанд ољилан ва шаффоф чунин њолатњоро њал намоянд, вуљуд надоранд, мо аз созмонњои журналистї даъват менамоем, ки аз бањогузории оммавии фаъолияти њар яке аз тарафњо, ба хотири сар назадани низоъњои оянда худдорї намоянд.

Медиа Алянси Тољикистон роњбарони рўзномањои «Нигоњ» ва «Озодагон», њамчунин дигар ВАО – ро даъват менамояд, ки дар бораи хислатњои корї ва масъулияти баланди хеш дар назди љамъияти Тољикистон фаромўш накарда, ба бањсњои ѓайрикасбї ва манофеи шахсии аз чањорчўбаи дебатњои дохилї, ки аз љониби ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва нормањои этики умумї эътироф шудаанд, роњ надињанд.

Мо аз њамаи намояндагони ВАО ва медиа – љамъиятњо даъват менамоем, ки барои хотима гузоштан ба таќобули байни рўзномањои «Нигоњ» ва «Озодагон» бо роњи сулњомез ширкат варзида. Дар навбати худ омодагии хешро барои ташкил намудани мулоќоту вохўрињо дар форматњои гуногун барои њалли масоили мубрам дар рўзњои наздик эълон медорем.

Котиби генералии Медиа Алянси Тољикистон Зафар Абдуллоев

Шўрои нозирони МАТ

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