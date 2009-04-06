По поводу отзывов гл. редактора газеты «Чумхурият» о своих коллегах

Заявление МАТ по поводу слов гл. редактора газеты «Чумхурият»Камола Курбониен
на встрече с преподавателями и студентами ТНУ
г. Душанбе, 6 апреля 2009 года
Ассоциация «Медиа Альянс Таджикистана» выражает свою озабоченность по поводу высказываний главного редактора правительственной газеты «Чумхурият» Камола Курбониен в отношении ряда своих коллег из частных печатных СМИ.
Газета «Миллат» опубликовала статью независимых авторов Шабнами Неъмониен и Заринаи Мухторзода, которые указывают на то, что главный редактор «Чумхурията» на встрече со студентами и преподавателями факультета журналистики Таджикского национального университета обозначил ряд резких оценочных суждений в адрес известных журналистов страны Раджаби Мирзо и Хуршеда Атовуллоева.
В частности, отмечается, что г-н Курбониен подвергнул сомнению их профессиональные журналистские навыки и преподавательскую способность в журналистике, а также выразил мысль, что деятельность некоторых независимых СМИ страны непрозрачна и за ними стоят иностранные хозяева, в силу чего они работают не в интересах государства.
Мы предполагаем, что слова главного редактора газеты «Чумхурият» могли быть вырваны из контекста его выступления, и их смысл передан не совсем точно.
В любом случае, исходя из высокой степени важности объединения таджикских журналистов, о чем уже неоднократно заявлялось на многих встречах в рамках журналистских ассоциаций страны, на страницах государственной и негосударственной печати, Медиа Альянс призывает всех журналистов и руководителей СМИ Таджикистана, независимо от их форм собственности, воздерживаться от каких-либо оценок в отношении профессиональных навыков и знаний своих коллег, тем более негативных.
Мы исходим из того, что таджикская журналистика находится в процессе развития, появляются новые технологии, новые комбинированные жанры и стили, векторы информационной политики, эффективность которых, воздействие на общество и государство, включая национальные интересы, еще плохо изучены.
Многие из действующих редакторов СМИ имею собственные методы обучения, своих последователей из числа молодых журналистов и свою читательскую аудиторию, в силу чего негативная оценка задевает их интересы и чувство деловой репутации, что осложняет работу в деле объединения журналистского сообщества Таджикистана для защиты интересов страны, общества и развития свободы слова.
Генсек МАТ Абдуллаев З. Х.
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